Ціна Poopcoin (POOP)
Поточна ціна Poopcoin (POOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poopcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.30K USD
- зміна ціни Poopcoin протягом дня — -9.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poopcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Poopcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Poopcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Poopcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.95%
|30 днів
|$ 0
|-10.10%
|60 днів
|$ 0
|+120.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Poopcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.13%
-9.95%
+3.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Poopcoin is a meme coin on Base that was airdropped to holders of the Doodles NFT ecosystem. It has no promise, could very well be worth less than zero, like a fresh, steaming pile of dung 💩
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