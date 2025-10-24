Інформація щодо ціни poop aura (POOP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00036417 $ 0,00036417 $ 0,00036417 Мін. за 24 год $ 0,00038503 $ 0,00038503 $ 0,00038503 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00036417$ 0,00036417 $ 0,00036417 Макс. за 24 год $ 0,00038503$ 0,00038503 $ 0,00038503 Рекордний максимум $ 0,00305409$ 0,00305409 $ 0,00305409 Найнижча ціна $ 0,00023506$ 0,00023506 $ 0,00023506 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) +3,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,95% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,95%

Актуальна ціна poop aura (POOP) становить $0,00037739. За останні 24 години POOP торгувався між мінімумом у $ 0,00036417 і максимумом у $ 0,00038503, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POOP становить $ 0,00305409, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00023506.

Що стосується короткострокових результатів, то POOP змінився на -0,16% за останню годину, +3,41% за 24 години та на +3,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо poop aura (POOP)

Ринкова капіталізація $ 377,29K$ 377,29K $ 377,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 377,29K$ 377,29K $ 377,29K Циркуляційне постачання 999,72M 999,72M 999,72M Загальна пропозиція 999 719 545,761133 999 719 545,761133 999 719 545,761133

Поточна ринкова капіталізація poop aura — $ 377,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POOP — 999,72M, зі загальною пропозицією 999719545.761133. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 377,29K.