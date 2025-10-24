Інформація щодо ціни Poop (POOP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0183409 $ 0,0183409 $ 0,0183409 Мін. за 24 год $ 0,02046418 $ 0,02046418 $ 0,02046418 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0183409$ 0,0183409 $ 0,0183409 Макс. за 24 год $ 0,02046418$ 0,02046418 $ 0,02046418 Рекордний максимум $ 0,064116$ 0,064116 $ 0,064116 Найнижча ціна $ 0,0179438$ 0,0179438 $ 0,0179438 Зміна ціни (за 1 год) -0,14% Зміна ціни (1 дн.) -6,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,05%

Актуальна ціна Poop (POOP) становить $0,01857595. За останні 24 години POOP торгувався між мінімумом у $ 0,0183409 і максимумом у $ 0,02046418, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POOP становить $ 0,064116, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0179438.

Що стосується короткострокових результатів, то POOP змінився на -0,14% за останню годину, -6,29% за 24 години та на -6,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Poop (POOP)

Ринкова капіталізація $ 3,06M$ 3,06M $ 3,06M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,57M$ 18,57M $ 18,57M Циркуляційне постачання 165,02M 165,02M 165,02M Загальна пропозиція 999 998 418,009884 999 998 418,009884 999 998 418,009884

Поточна ринкова капіталізація Poop — $ 3,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POOP — 165,02M, зі загальною пропозицією 999998418.009884. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,57M.