Інформація щодо ціни poom (POOM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,77% Зміна ціни (1 дн.) -1,19% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,46%

Актуальна ціна poom (POOM) становить --. За останні 24 години POOM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POOM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то POOM змінився на -1,77% за останню годину, -1,19% за 24 години та на +3,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо poom (POOM)

Ринкова капіталізація $ 14,06K$ 14,06K $ 14,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,06K$ 14,06K $ 14,06K Циркуляційне постачання 763,21M 763,21M 763,21M Загальна пропозиція 763 209 679,919493 763 209 679,919493 763 209 679,919493

Поточна ринкова капіталізація poom — $ 14,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POOM — 763,21M, зі загальною пропозицією 763209679.919493. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,06K.