Актуальна ціна Poolz Finance сьогодні становить 0,277392 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни POOLX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни POOLX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Poolz Finance сьогодні становить 0,277392 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни POOLX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни POOLX на MEXC вже зараз.

Логотип Poolz Finance

Ціна Poolz Finance (POOLX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 POOLX до USD:

$0,277392
+17,40%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Poolz Finance (POOLX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:03:52 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Poolz Finance (POOLX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,233893
Мін. за 24 год
$ 0,277665
Макс. за 24 год

$ 0,233893
$ 0,277665
$ 7,18
$ 0,155338
+1,21%

+17,48%

+18,35%

+18,35%

Актуальна ціна Poolz Finance (POOLX) становить $0,277392. За останні 24 години POOLX торгувався між мінімумом у $ 0,233893 і максимумом у $ 0,277665, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POOLX становить $ 7,18, тоді як його історичний мінімум — $ 0,155338.

Що стосується короткострокових результатів, то POOLX змінився на +1,21% за останню годину, +17,48% за 24 години та на +18,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Poolz Finance (POOLX)

$ 1,45M
--
$ 1,53M
5,23M
5 500 000,0
Поточна ринкова капіталізація Poolz Finance — $ 1,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POOLX — 5,23M, зі загальною пропозицією 5500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,53M.

Історія ціни Poolz Finance (POOLX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poolz Finance до USD становила $ +0,04127913.
За останні 30 днів зміна ціни Poolz Finance до USD становила $ +0,0078479189.
За останні 60 днів зміна ціни Poolz Finance до USD становила $ +0,0600267688.
За останні 90 днів зміна ціни Poolz Finance до USD становила $ -0,0144299840528075.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,04127913+17,48%
30 днів$ +0,0078479189+2,83%
60 днів$ +0,0600267688+21,64%
90 днів$ -0,0144299840528075-4,94%

Що таке Poolz Finance (POOLX)

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.

What makes your project unique?

History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform

What’s next for your project?

What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

Ресурс Poolz Finance (POOLX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Poolz Finance (USD)

Скільки коштуватиме Poolz Finance (POOLX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Poolz Finance (POOLX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Poolz Finance.

Перегляньте прогноз ціни Poolz Finance вже зараз!

POOLX до місцевих валют

Токеноміка Poolz Finance (POOLX)

Розуміння токеноміки Poolz Finance (POOLX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена POOLX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Poolz Finance (POOLX)

Скільки сьогодні коштує Poolz Finance (POOLX)?
Актуальна ціна POOLX у USD становить 0,277392 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна POOLX до USD?
Поточна ціна POOLX до USD — $ 0,277392. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Poolz Finance?
Ринкова капіталізація POOLX — $ 1,45M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція POOLX?
Циркуляційна пропозиція POOLX — 5,23M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) POOLX?
POOLX досяг історичної максимальної ціни у 7,18 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) POOLX?
Історична мінімальна ціна POOLX становила 0,155338 USD.
Який обсяг торгівлі POOLX?
Актуальний обсяг торгівлі POOLX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна POOLX цього року?
POOLX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни POOLX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:03:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Poolz Finance (POOLX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

