Інформація щодо ціни Poolz Finance (POOLX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,233893 $ 0,233893 $ 0,233893 Мін. за 24 год $ 0,277665 $ 0,277665 $ 0,277665 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,233893$ 0,233893 $ 0,233893 Макс. за 24 год $ 0,277665$ 0,277665 $ 0,277665 Рекордний максимум $ 7,18$ 7,18 $ 7,18 Найнижча ціна $ 0,155338$ 0,155338 $ 0,155338 Зміна ціни (за 1 год) +1,21% Зміна ціни (1 дн.) +17,48% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,35% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,35%

Актуальна ціна Poolz Finance (POOLX) становить $0,277392. За останні 24 години POOLX торгувався між мінімумом у $ 0,233893 і максимумом у $ 0,277665, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POOLX становить $ 7,18, тоді як його історичний мінімум — $ 0,155338.

Що стосується короткострокових результатів, то POOLX змінився на +1,21% за останню годину, +17,48% за 24 години та на +18,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Poolz Finance (POOLX)

Ринкова капіталізація $ 1,45M$ 1,45M $ 1,45M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,53M$ 1,53M $ 1,53M Циркуляційне постачання 5,23M 5,23M 5,23M Загальна пропозиція 5 500 000,0 5 500 000,0 5 500 000,0

Поточна ринкова капіталізація Poolz Finance — $ 1,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POOLX — 5,23M, зі загальною пропозицією 5500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,53M.