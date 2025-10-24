Інформація щодо ціни PoolFans (FANS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000604 $ 0,00000604 $ 0,00000604 Мін. за 24 год $ 0,00000796 $ 0,00000796 $ 0,00000796 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000604$ 0,00000604 $ 0,00000604 Макс. за 24 год $ 0,00000796$ 0,00000796 $ 0,00000796 Рекордний максимум $ 0,00001958$ 0,00001958 $ 0,00001958 Найнижча ціна $ 0,00000471$ 0,00000471 $ 0,00000471 Зміна ціни (за 1 год) -1,40% Зміна ціни (1 дн.) +19,77% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,69%

Актуальна ціна PoolFans (FANS) становить $0,0000074. За останні 24 години FANS торгувався між мінімумом у $ 0,00000604 і максимумом у $ 0,00000796, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FANS становить $ 0,00001958, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000471.

Що стосується короткострокових результатів, то FANS змінився на -1,40% за останню годину, +19,77% за 24 години та на -20,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PoolFans (FANS)

Ринкова капіталізація $ 725,03K$ 725,03K $ 725,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 725,03K$ 725,03K $ 725,03K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PoolFans — $ 725,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FANS — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 725,03K.