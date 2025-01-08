Ціна Pooku ($POOKU)
Поточна ціна Pooku ($POOKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.82K USD. Ціна $POOKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pooku:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.56 USD
- зміна ціни Pooku протягом дня — -8.64%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pooku до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pooku до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pooku до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pooku до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.64%
|30 днів
|$ 0
|-24.34%
|60 днів
|$ 0
|-32.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pooku: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
-8.64%
-14.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Pooku! Inspired by the adorable “dog with hats” meme, Pooku is here to bring smiles and excitement to your crypto journey. Pooku is the brother of Dog with Hat, ACHI, and can also be seen on Ma_babezz’s Twitter. Follow the owner of Dog with Hat on Instagram: ma_babezz! Pooku is more than just a token; it’s a celebration of the internet’s quirky and endearing humor. Inspired by the iconic “dogwifhats” meme, Pooku embodies the playful spirit and creativity of the meme community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or new to the scene, Pooku offers a fun and engaging way to be part of something special. Get ready to laugh, trade, and hodl with Pooku!
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