Сьогоднішня ціна Pooku ($POOKU)

Поточна ціна Pooku ($POOKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.82K USD. Ціна $POOKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pooku:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.56 USD

- зміна ціни Pooku протягом дня — -8.64%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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