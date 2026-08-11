Яка зараз ціна POOH?

POOH торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -3.45% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як POOH порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -3.45% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо POOH перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як POOH виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem POOH демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація POOH?

Ринкова капіталізація ₴70369201.45210524304000 розташовує POOH на #2426 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують POOH?

POOH згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку POOH?

З 420690000000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.