Ціна Poofcoin (POOFCOIN)
Поточна ціна Poofcoin (POOFCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7,44K USD. Ціна POOFCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poofcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Poofcoin протягом дня — +28,89%
- циркуляційна пропозиція – 999,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poofcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Poofcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Poofcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Poofcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+28,89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Poofcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,85%
+28,89%
+37,76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Poofcoin is a meme token launched on the Solana blockchain with a focus on simplicity, fun, and community. The project avoids unnecessary noise by operating only through X and an official website—no Telegram, no Discord, no distractions. There is no roadmap, staking, or complex utility; Poofcoin is a pure meme-driven token built for entertainment, viral culture, and social energy. It's about keeping crypto fun and lighthearted. Hold, laugh, and enjoy the Poof.
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