Сьогоднішня ціна PoofAI (POOF)

Поточна ціна PoofAI (POOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POOF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PoofAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.05 USD

- зміна ціни PoofAI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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