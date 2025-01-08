Ціна Poodlecoin (POODLE)
Поточна ціна Poodlecoin (POODLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POODLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poodlecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 243.02 USD
- зміна ціни Poodlecoin протягом дня — -6.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poodlecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Poodlecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Poodlecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Poodlecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.32%
|30 днів
|$ 0
|-45.78%
|60 днів
|$ 0
|-34.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Poodlecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.68%
-6.32%
+5.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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