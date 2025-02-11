Сьогоднішня ціна Poodlana (POODL)

Поточна ціна Poodlana (POODL) сьогодні становить 0.00031674 USD з ринковою капіталізацією $ 20.43K USD. Ціна POODL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Poodlana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 841.42 USD

- зміна ціни Poodlana протягом дня — -2.99%

- циркуляційна пропозиція – 64.50M USD

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