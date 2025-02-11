Сьогоднішня ціна Poodl Inu (POODL)

Поточна ціна Poodl Inu (POODL) сьогодні становить 0.00001354 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POODL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Poodl Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.56 USD

- зміна ціни Poodl Inu протягом дня — +1.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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