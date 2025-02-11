Ціна Poodl Inu (POODL)
Поточна ціна Poodl Inu (POODL) сьогодні становить 0.00001354 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POODL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poodl Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.56 USD
- зміна ціни Poodl Inu протягом дня — +1.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poodl Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Poodl Inu до USD становила $ -0.0000045248.
За останні 60 днів зміна ціни Poodl Inu до USD становила $ -0.0000093683.
За останні 90 днів зміна ціни Poodl Inu до USD становила $ -0.00002592008221612538.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.15%
|30 днів
|$ -0.0000045248
|-33.41%
|60 днів
|$ -0.0000093683
|-69.18%
|90 днів
|$ -0.00002592008221612538
|-65.68%
Останній аналіз цін Poodl Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.15%
-10.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
THERE’S A NEW MEME COIN IN TOWN - POODL INU You hear that sound? That’s the sound of Poodl Inu’s giant nuts slapping the entire crypto world What is Poodl Inu $POODL? $POODL is not just a crypto token, it's a legend in the making. It's the meme king that's gonna knock your socks off and take you on a wild ride to the moon. Poodl Inu is a staking powerhouse, a community titan, and your ticket to the big leagues, player. Get ready to tell your grandkids about the day you bought $POODL. Poodl Inu has a simple yet rewarding staking strategy. It’s as easy as teaching your Poodl Inu to play fetch, but instead of bringing back sticks, it fetches you stacks. Simple, effective, proven, with no tricks or hidden surprises - just good oldfashioned staking that every dog can understand.
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