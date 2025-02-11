Ціна Poodl (POODL)
Поточна ціна Poodl (POODL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 179.34K USD. Ціна POODL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poodl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 267.00 USD
- зміна ціни Poodl протягом дня — +0.21%
- циркуляційна пропозиція – 75.09T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poodl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Poodl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Poodl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Poodl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.21%
|30 днів
|$ 0
|-18.24%
|60 днів
|$ 0
|-19.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Poodl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.21%
-4.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
POODL is a BEP-20 deflationary, self-LP generating token that is powered by the work and idea of its community. 1% of every transaction is burned forever, 1% is redistributed to holders, and 1% will be permanently added to the locked LP. This increases the scarcity of the supply of POODL tokens and increases its stability, which means that each POODL holder has a strong incentive to hold and spread the use of POODL.
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