Сьогоднішня ціна Poodl (POODL)

Поточна ціна Poodl (POODL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 179.34K USD. Ціна POODL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Poodl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 267.00 USD

- зміна ціни Poodl протягом дня — +0.21%

- циркуляційна пропозиція – 75.09T USD

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