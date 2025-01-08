Ціна PooCoin (POOCOIN)
Поточна ціна PooCoin (POOCOIN) сьогодні становить 0.383232 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POOCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PooCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 515.89 USD
- зміна ціни PooCoin протягом дня — -4.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PooCoin до USD становила $ -0.0196810935749204.
За останні 30 днів зміна ціни PooCoin до USD становила $ -0.0142402113.
За останні 60 днів зміна ціни PooCoin до USD становила $ +0.0256812577.
За останні 90 днів зміна ціни PooCoin до USD становила $ +0.0459141769338068.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0196810935749204
|-4.88%
|30 днів
|$ -0.0142402113
|-3.71%
|60 днів
|$ +0.0256812577
|+6.70%
|90 днів
|$ +0.0459141769338068
|+13.61%
Останній аналіз цін PooCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-4.88%
+0.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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