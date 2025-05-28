Ціна PooChain V2 (POOP)
Поточна ціна PooChain V2 (POOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 180.16K USD. Ціна POOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PooChain V2:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PooChain V2 протягом дня — -2.23%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PooChain V2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PooChain V2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PooChain V2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PooChain V2 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.23%
|30 днів
|$ 0
|-66.22%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PooChain V2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
-2.23%
-33.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PooChain is a utility project on the Solana Blockchain with a governance token $POOP. $POOP can be used for staking on PooChain's launchpad poo.fun. PooChain is creating a lower starting market cap and lower bonding curve launchpad for meme tokens in partnership with some of the biggest projects on Solana. Poo.fun is live and very soon an update will be released with platform fees rewarding those engaging in the ecosystem.
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