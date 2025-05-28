Сьогоднішня ціна PooChain V2 (POOP)

Поточна ціна PooChain V2 (POOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 180.16K USD. Ціна POOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PooChain V2:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PooChain V2 протягом дня — -2.23%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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