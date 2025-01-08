Ціна Poo Doge (POO DOGE)
Поточна ціна Poo Doge (POO DOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POO DOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poo Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.36 USD
- зміна ціни Poo Doge протягом дня — -7.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poo Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Poo Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Poo Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Poo Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.71%
|30 днів
|$ 0
|-28.19%
|60 днів
|$ 0
|+35.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Poo Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.71%
+7.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PooDoge is a portfolio tracking and charting suite on Dogechain that provides investors with the tools to trade smarter while keeping track of all their token investments whether they are listed on big exchanges or not.
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