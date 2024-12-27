Ціна Poo Chi ($SIR)
Поточна ціна Poo Chi ($SIR) сьогодні становить 0.00125386 USD з ринковою капіталізацією $ 2.22M USD. Ціна $SIR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poo Chi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19 USD
- зміна ціни Poo Chi протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.77B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poo Chi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Poo Chi до USD становила $ -0.0011613433.
За останні 60 днів зміна ціни Poo Chi до USD становила $ -0.0011350767.
За останні 90 днів зміна ціни Poo Chi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0011613433
|-92.62%
|60 днів
|$ -0.0011350767
|-90.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Poo Chi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Poo Chi is an innovative cryptocurrency project aiming to revolutionize the way we interact with digital assets. Built on a robust blockchain foundation, Poo Chi combines community engagement with cutting-edge technology to create a user- friendly platform for trading and investing in cryptocurrencies. With a focus on fun and creativity, our project incorporates unique features that enhance user experience while promoting responsible investing. By leveraging the power of decentralized finance, Poo Chi aims to empower users and foster a vibrant community. Join us on this exciting journey and be a part of the future of digital finance!
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