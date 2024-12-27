Сьогоднішня ціна Poo Chi ($SIR)

Поточна ціна Poo Chi ($SIR) сьогодні становить 0.00125386 USD з ринковою капіталізацією $ 2.22M USD. Ціна $SIR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Poo Chi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19 USD

- зміна ціни Poo Chi протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.77B USD

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