Ціна Ponzy (PONZY)
Поточна ціна Ponzy (PONZY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PONZY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ponzy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.16 USD
- зміна ціни Ponzy протягом дня — -6.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ponzy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ponzy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ponzy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ponzy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.15%
|30 днів
|$ 0
|-17.01%
|60 днів
|$ 0
|-24.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ponzy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.15%
+7.25%
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