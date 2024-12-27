Ціна PonzioTheCat (PONZIO)
Поточна ціна PonzioTheCat (PONZIO) сьогодні становить 77,839,332,176 USD з ринковою капіталізацією $ 77.84K USD. Ціна PONZIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PonzioTheCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 275.99 USD
- зміна ціни PonzioTheCat протягом дня — +0.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PonzioTheCat до USD становила $ +78,632,249.
За останні 30 днів зміна ціни PonzioTheCat до USD становила $ +166,019,362,761.7854192000.
За останні 60 днів зміна ціни PonzioTheCat до USD становила $ +20,064,672,887,333.3002352000.
За останні 90 днів зміна ціни PonzioTheCat до USD становила $ +77,837,076,403.1816220344.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +78,632,249
|+0.10%
|30 днів
|$ +166,019,362,761.7854192000
|+213.28%
|60 днів
|$ +20,064,672,887,333.3002352000
|+25,777.04%
|90 днів
|$ +77,837,076,403.1816220344
|+3,450,572.49%
Останній аналіз цін PonzioTheCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.10%
-12.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Ponzio the Cat ($PONZIO), a unique creation flaunting wealth and indifference. Ponzio has burned over 50 ETH in liquidity for amusement, showcasing his lavish nature. The financial mechanism he designed ensures $PONZIO's rapid rise: every four days, the token supply is halved, accelerating value growth far beyond Bitcoin's four-year halving cycle. This mechanism subtly reduces the supply every 34 minutes, driving prices up. Investors in $PONZIO, who contribute to the liquidity pool and stake their tokens, are rewarded with an additional 13.37% in debased tokens every four days. This continuous value addition increases the total value locked (TVL) as more participants join.
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