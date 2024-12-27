Сьогоднішня ціна PonzioTheCat (PONZIO)

Поточна ціна PonzioTheCat (PONZIO) сьогодні становить 77,839,332,176 USD з ринковою капіталізацією $ 77.84K USD. Ціна PONZIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PonzioTheCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 275.99 USD

- зміна ціни PonzioTheCat протягом дня — +0.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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