Інформація щодо ціни Ponzimon (PONZI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.01238477 $ 0.01238477 $ 0.01238477 Мін. за 24 год $ 0.01476295 $ 0.01476295 $ 0.01476295 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.01238477$ 0.01238477 $ 0.01238477 Макс. за 24 год $ 0.01476295$ 0.01476295 $ 0.01476295 Рекордний максимум $ 0.519954$ 0.519954 $ 0.519954 Найнижча ціна $ 0.00421223$ 0.00421223 $ 0.00421223 Зміна ціни (за 1 год) -0.19% Зміна ціни (1 дн.) -14.25% Зміна ціни (за 7 дн.) +51.09% Зміна ціни (за 7 дн.) +51.09%

Актуальна ціна Ponzimon (PONZI) становить $0.01261663. За останні 24 години PONZI торгувався між мінімумом у $ 0.01238477 і максимумом у $ 0.01476295, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PONZI становить $ 0.519954, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00421223.

Що стосується короткострокових результатів, то PONZI змінився на -0.19% за останню годину, -14.25% за 24 години та на +51.09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ponzimon (PONZI)

Ринкова капіталізація $ 92.01K$ 92.01K $ 92.01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 153.92K$ 153.92K $ 153.92K Циркуляційне постачання 7.29M 7.29M 7.29M Загальна пропозиція 12,199,625.151421 12,199,625.151421 12,199,625.151421

Поточна ринкова капіталізація Ponzimon — $ 92.01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PONZI — 7.29M, зі загальною пропозицією 12199625.151421. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 153.92K.