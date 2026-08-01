Сьогоднішня ціна Ponzilio

Поточна ціна Ponzilio (PONZILIO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PONZILIO до USD становить $ 0 за PONZILIO.

Ponzilio наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 428,55, з циркуляційною пропозицією у 999,99M PONZILIO. Протягом останніх 24 годин PONZILIO торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PONZILIO змінився на -- за останню годину та на -6,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ponzilio (PONZILIO)

Ринкова капіталізація $ 14,43K$ 14,43K $ 14,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,43K$ 14,43K $ 14,43K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 988 641,587814 999 988 641,587814 999 988 641,587814

Поточна ринкова капіталізація Ponzilio — $ 14,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PONZILIO — 999,99M, зі загальною пропозицією 999988641.587814. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,43K.