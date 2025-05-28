Ціна Ponzichu (PCHU)
Поточна ціна Ponzichu (PCHU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 301,13K USD. Ціна PCHU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ponzichu:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ponzichu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ponzichu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ponzichu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ponzichu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ponzichu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
|$ 0
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|60 днів
|$ 0
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|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін Ponzichu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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-79,75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ponzichu ($PCHU) is a memecoin launched on the SUI blockchain, inspired by the cultural icon Pikachu. While humorous and meme-driven in its branding, the token introduces a deflationary mechanic designed to sustain long-term holder value: 2% of every transaction is automatically used to buy back $PCHU on the open market and send it to a burn wallet, reducing supply permanently. Ponzichu brings together the fun of meme culture and the innovation of automatic on-chain tokenomics.
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