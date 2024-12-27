Ціна Ponzi Express (PONZIE)
Поточна ціна Ponzi Express (PONZIE) сьогодні становить 0.00140406 USD з ринковою капіталізацією $ 139.92K USD. Ціна PONZIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ponzi Express:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 318.36 USD
- зміна ціни Ponzi Express протягом дня — +1.61%
- циркуляційна пропозиція – 99.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ponzi Express до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ponzi Express до USD становила $ -0.0000953150.
За останні 60 днів зміна ціни Ponzi Express до USD становила $ -0.0011917873.
За останні 90 днів зміна ціни Ponzi Express до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.61%
|30 днів
|$ -0.0000953150
|-6.78%
|60 днів
|$ -0.0011917873
|-84.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ponzi Express: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
+1.61%
+0.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ponzi Express is an Ethereum-based launchpad for rebasing tokens. Holders of Ponzi Express may stake their LP in order to gain revenue from the launches of our of launchpad. The platform spins up contracts for your token, staking mechanisms, a treasury, and a distributor. By providing a treasury that actually backs the value of your token, projects built on Ponzi.Express already deliver the fundamentals and protection mechanisms that allow holders with minimal development knowledge to have access to these functionalities.
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|1 PONZIE до EUR
€0.001333857
|1 PONZIE до USD
$0.00140406
|1 PONZIE до MYR
RM0.0062761482
|1 PONZIE до TRY
₺0.049422912
|1 PONZIE до JPY
¥0.221560668
|1 PONZIE до RUB
₽0.1464013362
|1 PONZIE до INR
₹0.1200190488
|1 PONZIE до IDR
Rp22.6461258618
|1 PONZIE до PHP
₱0.0815337642
|1 PONZIE до EGP
￡E.0.0714104916
|1 PONZIE до BRL
R$0.0086911314
|1 PONZIE до CAD
C$0.0020078058
|1 PONZIE до BDT
৳0.1678272918
|1 PONZIE до NGN
₦2.1734567988
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₴0.0589143576
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Bs0.07160706
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