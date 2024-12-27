Сьогоднішня ціна Ponzi Express (PONZIE)

Поточна ціна Ponzi Express (PONZIE) сьогодні становить 0.00140406 USD з ринковою капіталізацією $ 139.92K USD. Ціна PONZIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ponzi Express:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 318.36 USD

- зміна ціни Ponzi Express протягом дня — +1.61%

- циркуляційна пропозиція – 99.65M USD

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