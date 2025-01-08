Ціна Ponzi (PONZI)
Поточна ціна Ponzi (PONZI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.85K USD. Ціна PONZI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ponzi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.99 USD
- зміна ціни Ponzi протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ponzi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ponzi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ponzi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ponzi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-17.93%
|60 днів
|$ 0
|-33.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ponzi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+12.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Elaborate scheme that spans the globe, each of us unknowingly plays a part in a financial circus, a Ponzi scheme vastly out of proportions. It's a cycle where the investments of the many serve the gains of a few, turning our collective efforts into a feast for the elite. This isn't fiction; it's the reality - a system where our dreams and hard work perpetually feed an endless loop of exploitation.
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