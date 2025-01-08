Сьогоднішня ціна Ponzi (PONZI)

Поточна ціна Ponzi (PONZI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.85K USD. Ціна PONZI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ponzi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.99 USD

- зміна ціни Ponzi протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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