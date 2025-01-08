Ціна PONYHAWK (SKATE)
Поточна ціна PONYHAWK (SKATE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SKATE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PONYHAWK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.78 USD
- зміна ціни PONYHAWK протягом дня — -6.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PONYHAWK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PONYHAWK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PONYHAWK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PONYHAWK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.03%
|30 днів
|$ 0
|-17.14%
|60 днів
|$ 0
|-4.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PONYHAWK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.03%
-0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A MEME Coin for the skater community. Fair launch, Ownership renounced, LP Burned.
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