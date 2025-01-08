Сьогоднішня ціна Pontoon (TOON)

Поточна ціна Pontoon (TOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 674.65 USD. Ціна TOON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pontoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.41K USD

- зміна ціни Pontoon протягом дня — +14.46%

- циркуляційна пропозиція – 23.51M USD

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