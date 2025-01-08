Ціна Pontoon (TOON)
Поточна ціна Pontoon (TOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 674.65 USD. Ціна TOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pontoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.41K USD
- зміна ціни Pontoon протягом дня — +14.46%
- циркуляційна пропозиція – 23.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pontoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pontoon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pontoon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pontoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14.46%
|30 днів
|$ 0
|+19.78%
|60 днів
|$ 0
|+70.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pontoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.39%
+14.46%
+34.62%
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