Сьогоднішня ціна PONSTAR

Поточна ціна PONSTAR (PONSTAR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,74% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PONSTAR до USD становить $ 0 за PONSTAR.

PONSTAR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 986, з циркуляційною пропозицією у 840,37M PONSTAR. Протягом останніх 24 годин PONSTAR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PONSTAR змінився на -8,85% за останню годину та на -37,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PONSTAR (PONSTAR)

Ринкова капіталізація $ 20,99K$ 20,99K $ 20,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,99K$ 20,99K $ 20,99K Циркуляційне постачання 840,37M 840,37M 840,37M Загальна пропозиція 840 373 679,1655815 840 373 679,1655815 840 373 679,1655815

Поточна ринкова капіталізація PONSTAR — $ 20,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PONSTAR — 840,37M, зі загальною пропозицією 840373679.1655815. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,99K.