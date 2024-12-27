Сьогоднішня ціна PONK (PONK)

Поточна ціна PONK (PONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 132.90K USD. Ціна PONK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PONK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 531.64 USD

- зміна ціни PONK протягом дня — +0.40%

- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD

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