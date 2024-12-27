Ціна PONK (PONK)
Поточна ціна PONK (PONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 132.90K USD. Ціна PONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PONK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 531.64 USD
- зміна ціни PONK протягом дня — +0.40%
- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PONK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PONK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PONK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PONK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.40%
|30 днів
|$ 0
|-77.13%
|60 днів
|$ 0
|-93.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PONK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+0.40%
-25.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ponk is a meme that is based on the latest craze Pochita. For context, the dog from $BONK is based on is called Balltze. Pochita is Balltze's family and adds an interesting story to the history of BONK. This is a 100% memecoin with a fresh spin on BONK. Built on Solana, which is currently the home of dog coins and BONK. This coin will aim to also help dog charities and get the word out about dog cruelty. Balltze = BONK Pochita = PONK
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