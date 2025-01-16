Ціна Pong Heroes (PONG)
Поточна ціна Pong Heroes (PONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pong Heroes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37 USD
- зміна ціни Pong Heroes протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pong Heroes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pong Heroes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pong Heroes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pong Heroes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-9.12%
|60 днів
|$ 0
|+8.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pong Heroes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pong Heroes is a hyper-casual, fast-paced, Win2Earn, Free2Play skill-driven competitive NFT multiplayer game on the Binance Smart Chain. Pong Heroes was founded on April 1st, 2022, and aims to onboard web2 players to the web3 space with the leverage of an off-chain dual-layer economy. The next big milestone for Pong Heroes is mobile development (Q3 2023) and launching it on the App Store and Google Play Store. The $PONG token can be used for wagering, trading, staking, switching to off-chain token and minting NFTs.
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