Що таке Pong Heroes ( PONG)

Pong Heroes is a hyper-casual, fast-paced, Win2Earn, Free2Play skill-driven competitive NFT multiplayer game on the Binance Smart Chain. Pong Heroes was founded on April 1st, 2022, and aims to onboard web2 players to the web3 space with the leverage of an off-chain dual-layer economy. The next big milestone for Pong Heroes is mobile development (Q3 2023) and launching it on the App Store and Google Play Store. The $PONG token can be used for wagering, trading, staking, switching to off-chain token and minting NFTs.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Pong Heroes (PONG) Whitepaper Офіційний вебсайт