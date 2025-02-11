Ціна Pondo (PNDO)
Поточна ціна Pondo (PNDO) сьогодні становить 0.015304 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PNDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pondo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 155.42K USD
- зміна ціни Pondo протягом дня — -32.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pondo до USD становила $ -0.00733009190336125.
За останні 30 днів зміна ціни Pondo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pondo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pondo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00733009190336125
|-32.38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pondo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-32.38%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pondo is the first liquid staking protocol on Aleo, letting you stake $ALEO and still keep your funds liquid with $pALEO. No more locking up your assets—stake, earn, and stay flexible. We automatically delegate to the best-performing validators, ensuring maximum rewards while keeping things decentralized. Pondo also introduces $PNDO, the protocol’s rewards token, which gives holders a share of staking revenue. And big news—$PNDO is the first Aleo token to be listed on a centralized exchange (Gate.io, Feb 10, 2025). 🔹 Why Pondo? ✅ Stake without locking up your $ALEO ✅ Earn rewards while staying liquid with $pALEO ✅ Auto-delegation to top validators for max APY ✅ $PNDO rewards token—real protocol revenue ✅ First Aleo token listed on a CEX (Gate.io)
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