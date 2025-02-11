Сьогоднішня ціна Pondo (PNDO)

Поточна ціна Pondo (PNDO) сьогодні становить 0.015304 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PNDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pondo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 155.42K USD

- зміна ціни Pondo протягом дня — -32.38%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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