Сьогоднішня ціна PondCoin

Поточна ціна PondCoin (PNDC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PNDC до USD становить $ 0 за PNDC.

PondCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25 495 150, з циркуляційною пропозицією у 92,47T PNDC. Протягом останніх 24 годин PNDC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PNDC змінився на -2,69% за останню годину та на +25,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PondCoin (PNDC)

Ринкова капіталізація $ 25,50M$ 25,50M $ 25,50M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,50M$ 25,50M $ 25,50M Циркуляційне постачання 92,47T 92,47T 92,47T Загальна пропозиція 420 689 000 000 000,0 420 689 000 000 000,0 420 689 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PondCoin — $ 25,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PNDC — 92,47T, зі загальною пропозицією 420689000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,50M.