Сьогоднішня ціна Poncho (PONCHO)

Поточна ціна Poncho (PONCHO) сьогодні становить 0.096871 USD з ринковою капіталізацією $ 970.92K USD. Ціна PONCHO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Poncho:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.70K USD

- зміна ціни Poncho протягом дня — +9.68%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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