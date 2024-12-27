Ціна Poncho (PONCHO)
Поточна ціна Poncho (PONCHO) сьогодні становить 0.096871 USD з ринковою капіталізацією $ 970.92K USD. Ціна PONCHO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poncho:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.70K USD
- зміна ціни Poncho протягом дня — +9.68%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
Отримуйте оновлення цін PONCHO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PONCHO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poncho до USD становила $ +0.00855066.
За останні 30 днів зміна ціни Poncho до USD становила $ -0.0394849199.
За останні 60 днів зміна ціни Poncho до USD становила $ -0.0221165017.
За останні 90 днів зміна ціни Poncho до USD становила $ -0.00649808037356496.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00855066
|+9.68%
|30 днів
|$ -0.0394849199
|-40.76%
|60 днів
|$ -0.0221165017
|-22.83%
|90 днів
|$ -0.00649808037356496
|-6.28%
Останній аналіз цін Poncho: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
+9.68%
+0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Memecoin based on a cat wearing a poncho
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PONCHO до AUD
A$0.1549936
|1 PONCHO до GBP
￡0.07652809
|1 PONCHO до EUR
€0.09202745
|1 PONCHO до USD
$0.096871
|1 PONCHO до MYR
RM0.43301337
|1 PONCHO до TRY
₺3.4098592
|1 PONCHO до JPY
¥15.2862438
|1 PONCHO до RUB
₽10.10073917
|1 PONCHO до INR
₹8.28053308
|1 PONCHO до IDR
Rp1,562.43526513
|1 PONCHO до PHP
₱5.62529897
|1 PONCHO до EGP
￡E.4.92685906
|1 PONCHO до BRL
R$0.59963149
|1 PONCHO до CAD
C$0.13852553
|1 PONCHO до BDT
৳11.57899063
|1 PONCHO до NGN
₦149.95437058
|1 PONCHO до UAH
₴4.06470716
|1 PONCHO до VES
Bs4.940421
|1 PONCHO до PKR
Rs26.96791769
|1 PONCHO до KZT
₸50.71778076
|1 PONCHO до THB
฿3.293614
|1 PONCHO до TWD
NT$3.18027493
|1 PONCHO до CHF
Fr0.0871839
|1 PONCHO до HKD
HK$0.75171896
|1 PONCHO до MAD
.د.م0.97742839