Ціна Ponchiqs (PONCH)
Поточна ціна Ponchiqs (PONCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2,53K USD. Ціна PONCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ponchiqs:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ponchiqs протягом дня — -26,71%
- циркуляційна пропозиція – 17,43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ponchiqs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ponchiqs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ponchiqs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ponchiqs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-26,71%
|30 днів
|$ 0
|-95,11%
|60 днів
|$ 0
|-93,80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ponchiqs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-20,60%
-26,71%
-79,11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate experience with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations, and unique licensed merchandise products. Ponchiqs is driving mass adoption through its visionary games, including but not limited to AAA PC/console shooters and mobile mini-games on Telegram, all designed to integrate blockchain technology in an accessible and engaging way for a broad audience.
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