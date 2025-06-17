Сьогоднішня ціна Ponchiqs (PONCH)

Поточна ціна Ponchiqs (PONCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2,53K USD. Ціна PONCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ponchiqs:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Ponchiqs протягом дня — -26,71%

- циркуляційна пропозиція – 17,43M USD

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