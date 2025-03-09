Ціна pomkori (KORI)
Поточна ціна pomkori (KORI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 280.97K USD. Ціна KORI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pomkori:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.79K USD
- зміна ціни pomkori протягом дня — -23.27%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pomkori до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни pomkori до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни pomkori до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни pomkori до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін pomkori: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.12%
-23.27%
-44.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
created as a tribute to an internet-famous Pomeranian dog named Kori pomkori.com . The project’s goal is to leverage Kori’s widespread popularity to build a fun and engaging crypto ecosystem. KORI serves as the native token of this ecosystem, intended to be used for community activities and future platforms related to the Kori brand. This description is presented in a factual, third-person manner, focusing on purpose and functionality without any promotional exaggeration.
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