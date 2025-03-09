Сьогоднішня ціна pomkori (KORI)

Поточна ціна pomkori (KORI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 280.97K USD. Ціна KORI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pomkori:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.79K USD

- зміна ціни pomkori протягом дня — -23.27%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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