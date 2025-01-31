Ціна Pomerium Community Meme Token (PME)
Поточна ціна Pomerium Community Meme Token (PME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pomerium Community Meme Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.14 USD
- зміна ціни Pomerium Community Meme Token протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pomerium Community Meme Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pomerium Community Meme Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pomerium Community Meme Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pomerium Community Meme Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.20%
|30 днів
|$ 0
|-3.73%
|60 днів
|$ 0
|-34.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pomerium Community Meme Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
+0.20%
-0.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PME is the community token of DogePome. The distribution quantity of $PME is determined daily based on the price of Dogecoin, and it is one of the memberships of Pomerium Guardians. Holders of $PME will be seen as enthusiastic supporters of $DOGE and Pomerium.
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