Сьогоднішня ціна Pomeranian Boo (POMBOO)

Поточна ціна Pomeranian Boo (POMBOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POMBOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pomeranian Boo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.47 USD

- зміна ціни Pomeranian Boo протягом дня — +4.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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