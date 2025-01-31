Сьогоднішня ціна PolyYeld (YELD)

Поточна ціна PolyYeld (YELD) сьогодні становить 0.052391 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YELD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PolyYeld:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.24 USD

- зміна ціни PolyYeld протягом дня — +0.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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