Ціна PolyYeld (YELD)
Поточна ціна PolyYeld (YELD) сьогодні становить 0.052391 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YELD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PolyYeld:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.24 USD
- зміна ціни PolyYeld протягом дня — +0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PolyYeld до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PolyYeld до USD становила $ -0.0022851487.
За останні 60 днів зміна ціни PolyYeld до USD становила $ -0.0088871220.
За останні 90 днів зміна ціни PolyYeld до USD становила $ +0.00338211523460932.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.06%
|30 днів
|$ -0.0022851487
|-4.36%
|60 днів
|$ -0.0088871220
|-16.96%
|90 днів
|$ +0.00338211523460932
|+6.90%
Останній аналіз цін PolyYeld: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+0.06%
-2.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polyyeld Finance is a next-generation Yield farming protocol on Polygon Network
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