Сьогоднішня ціна Polywog

Поточна ціна Polywog (POLYWOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POLYWOG до USD становить $ 0 за POLYWOG.

Polywog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,530, з циркуляційною пропозицією у 999.98M POLYWOG. Протягом останніх 24 годин POLYWOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці POLYWOG змінився на -0.25% за останню годину та на +1.93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Polywog (POLYWOG)

Ринкова капіталізація $ 23.53K$ 23.53K $ 23.53K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23.53K$ 23.53K $ 23.53K Циркуляційне постачання 999.98M 999.98M 999.98M Загальна пропозиція 999,983,866.749642 999,983,866.749642 999,983,866.749642

Поточна ринкова капіталізація Polywog — $ 23.53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POLYWOG — 999.98M, зі загальною пропозицією 999983866.749642. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.53K.