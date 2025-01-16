Ціна Polywhale (KRILL)
Поточна ціна Polywhale (KRILL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KRILL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polywhale:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.33 USD
- зміна ціни Polywhale протягом дня — -0.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polywhale до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Polywhale до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Polywhale до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Polywhale до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.36%
|30 днів
|$ 0
|+13.91%
|60 днів
|$ 0
|+15.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Polywhale: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-0.36%
+0.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polywhale is the first and largest decentralised yield farm on Matic. We are attempting to create a perpetually deflating token, KRILL. We are also helping to grow the matic ecosystem by bringing high and sustainable APR's on crypto assets. Our goal is to create a suitable and easy to navigate environment for people looking to yield farm.
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