Ціна PolyShield (SHI3LD)
Поточна ціна PolyShield (SHI3LD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHI3LD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PolyShield:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.71 USD
- зміна ціни PolyShield протягом дня — -1.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PolyShield до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PolyShield до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PolyShield до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PolyShield до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.47%
|30 днів
|$ 0
|-6.90%
|60 днів
|$ 0
|-14.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PolyShield: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
-1.47%
-3.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHI3LD is the native token of the PolyShield.Finance ecosystem. SHI3LD is an inflationary token with an initial supply of 1,000 (Only 1,000 SHI3LD tokens were initially minted for farm generation purposes). The PolyShield Masterchef smart contract is programmed to start minting SHI3LD on the predetermined genesis block.
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