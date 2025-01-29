Сьогоднішня ціна PolyPup (PUP)

Поточна ціна PolyPup (PUP) сьогодні становить 0.146246 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PolyPup:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.93 USD

- зміна ціни PolyPup протягом дня — -0.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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