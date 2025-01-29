Ціна PolyPup (PUP)
Поточна ціна PolyPup (PUP) сьогодні становить 0.146246 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PolyPup:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.93 USD
- зміна ціни PolyPup протягом дня — -0.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PolyPup до USD становила $ -0.0003318418883469.
За останні 30 днів зміна ціни PolyPup до USD становила $ -0.0047150002.
За останні 60 днів зміна ціни PolyPup до USD становила $ -0.0120964015.
За останні 90 днів зміна ціни PolyPup до USD становила $ +0.007341763181106.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0003318418883469
|-0.22%
|30 днів
|$ -0.0047150002
|-3.22%
|60 днів
|$ -0.0120964015
|-8.27%
|90 днів
|$ +0.007341763181106
|+5.29%
Останній аналіз цін PolyPup: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-0.22%
-2.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PolyPup Finance is a new DeFi project on Polygon featuring a deflationary token model with a maximum supply of 31,000 PUP tokens.
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$0.146246
|1 PUP до MYR
RM0.64201994
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₺5.23121942
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¥22.70176658
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₽14.332108
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₱8.54954116
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C$0.20913178
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৳17.7542644
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₦227.08932634
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