Ціна Polymesh (POLYX)
Поточна ціна Polymesh (POLYX) сьогодні становить 0.265971 USD з ринковою капіталізацією $ 297.95M USD. Ціна POLYX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polymesh:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.17M USD
- зміна ціни Polymesh протягом дня — +3.43%
- циркуляційна пропозиція – 1.12B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polymesh до USD становила $ +0.00881447.
За останні 30 днів зміна ціни Polymesh до USD становила $ -0.0753375624.
За останні 60 днів зміна ціни Polymesh до USD становила $ +0.0427303955.
За останні 90 днів зміна ціни Polymesh до USD становила $ -0.00184691921031495.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00881447
|+3.43%
|30 днів
|$ -0.0753375624
|-28.32%
|60 днів
|$ +0.0427303955
|+16.07%
|90 днів
|$ -0.00184691921031495
|-0.68%
Останній аналіз цін Polymesh: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
+3.43%
+7.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polymesh is an institutional-grade permissioned blockchain built specifically for regulated assets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving the challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement. Polymesh is built on the Substrate framework and uses a Nominated Proof of Stake Consensus algorithm.
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