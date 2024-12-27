Сьогоднішня ціна Polymesh (POLYX)

Поточна ціна Polymesh (POLYX) сьогодні становить 0.265971 USD з ринковою капіталізацією $ 297.95M USD. Ціна POLYX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polymesh:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.17M USD

- зміна ціни Polymesh протягом дня — +3.43%

- циркуляційна пропозиція – 1.12B USD

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