Сьогоднішня ціна Polymarket USD

Поточна ціна Polymarket USD (PUSD) сьогодні становить $ 1.0, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PUSD до USD становить $ 1.0 за PUSD.

Polymarket USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 174,247,338, з циркуляційною пропозицією у 462.53M PUSD. Протягом останніх 24 годин PUSD торгувався між $ 0.999383 (мінімум) та $ 1.001 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.071, тоді як історичний мінімум — $ 0.988297.

У короткостроковій динаміці PUSD змінився на -- за останню годину та на +0.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 27.42K.

Ринкова інформація щодо Polymarket USD (PUSD)

Ринкова капіталізація $ 174.25M$ 174.25M $ 174.25M Обсяг (за 24 год) $ 27.42K$ 27.42K $ 27.42K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 174.25M$ 174.25M $ 174.25M Циркуляційне постачання 462.53M 462.53M 462.53M Загальна пропозиція 462,530,862.579246 462,530,862.579246 462,530,862.579246

Поточна ринкова капіталізація Polymarket USD — $ 174.25M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 27.42K. Циркуляційна пропозиція PUSD — 462.53M, зі загальною пропозицією 462530862.579246. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 174.25M.