Сьогоднішня ціна Polymarket PreStocks

Поточна ціна Polymarket PreStocks (POLYMARKET) сьогодні становить $ 138,22, зі зміною 1,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POLYMARKET до USD становить $ 138,22 за POLYMARKET.

Polymarket PreStocks наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 666 109, з циркуляційною пропозицією у 4,82K POLYMARKET. Протягом останніх 24 годин POLYMARKET торгувався між $ 136,37 (мінімум) та $ 154,32 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 193,79, тоді як історичний мінімум — $ 102,16.

У короткостроковій динаміці POLYMARKET змінився на -1,64% за останню годину та на -4,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,56K.

Ринкова інформація щодо Polymarket PreStocks (POLYMARKET)

Ринкова капіталізація $ 666,11K$ 666,11K $ 666,11K Обсяг (за 24 год) $ 11,56K$ 11,56K $ 11,56K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 666,11K$ 666,11K $ 666,11K Циркуляційне постачання 4,82K 4,82K 4,82K Загальна пропозиція 4 818,969612469 4 818,969612469 4 818,969612469

Поточна ринкова капіталізація Polymarket PreStocks — $ 666,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,56K. Циркуляційна пропозиція POLYMARKET — 4,82K, зі загальною пропозицією 4818.969612469. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 666,11K.