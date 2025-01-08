Сьогоднішня ціна Polylastic (POLX)

Поточна ціна Polylastic (POLX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93.75K USD. Ціна POLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polylastic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.24 USD

- зміна ціни Polylastic протягом дня — -6.94%

- циркуляційна пропозиція – 79.18B USD

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