Ціна Polylastic (POLX)
Поточна ціна Polylastic (POLX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93.75K USD. Ціна POLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polylastic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.24 USD
- зміна ціни Polylastic протягом дня — -6.94%
- циркуляційна пропозиція – 79.18B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polylastic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Polylastic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Polylastic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Polylastic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.94%
|30 днів
|$ 0
|-19.10%
|60 днів
|$ 0
|+13.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Polylastic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.43%
-6.94%
+1.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Polylastic (POLX) Aggregator is a purposefully staked, curated basket of assets that tracks and represents the synthetic asset space and the future of money—ranging from EFi (Elastic Finance) to perpetual swaps. The direct-staking of the POLX token is used to signal community support that is designed to identify and exploit opportunities in these burgeoning markets.
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