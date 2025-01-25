Сьогоднішня ціна PolygonFarm Finance (SPADE)

Поточна ціна PolygonFarm Finance (SPADE) сьогодні становить 0.01013231 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPADE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PolygonFarm Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.19 USD

- зміна ціни PolygonFarm Finance протягом дня — +0.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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