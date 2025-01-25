Ціна PolygonFarm Finance (SPADE)
Поточна ціна PolygonFarm Finance (SPADE) сьогодні становить 0.01013231 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPADE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PolygonFarm Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.19 USD
- зміна ціни PolygonFarm Finance протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PolygonFarm Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PolygonFarm Finance до USD становила $ -0.0007849338.
За останні 60 днів зміна ціни PolygonFarm Finance до USD становила $ -0.0018977117.
За останні 90 днів зміна ціни PolygonFarm Finance до USD становила $ +0.002038265191353548.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.07%
|30 днів
|$ -0.0007849338
|-7.74%
|60 днів
|$ -0.0018977117
|-18.72%
|90 днів
|$ +0.002038265191353548
|+25.18%
Останній аналіз цін PolygonFarm Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
+0.07%
-6.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PolygonFarm Finance is a next-generation Stable yield farming protocol on the Polygon Network with lots of unique and creative features which make sure that our SPADE Token stays stable over the long term which will assure stable APR / Earning for all users. SPADE token has very limited supply of Maximum 500,000. Users can Farm on PolygonFarm Finance to earn SPAID token Rewards.
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