Що таке PolygonFarm Finance ( SPADE)

PolygonFarm Finance is a next-generation Stable yield farming protocol on the Polygon Network with lots of unique and creative features which make sure that our SPADE Token stays stable over the long term which will assure stable APR / Earning for all users. SPADE token has very limited supply of Maximum 500,000. Users can Farm on PolygonFarm Finance to earn SPAID token Rewards.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс PolygonFarm Finance (SPADE) Офіційний вебсайт