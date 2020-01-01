Токеноміка Polygon (MATIC) Дізнайтеся ключову інформацію про Polygon (MATIC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Polygon (MATIC) Polygon (Previously Matic Network) is the first well-structured, easy-to-use platform for Ethereum scaling and infrastructure development. Its core component is Polygon SDK, a modular, flexible framework that supports building multiple types of applications. Using Polygon, one can create Optimistic Rollup chains, ZK Rollup chains, stand alone chains or any other kind of infra required by the developer. Polygon effectively transforms Ethereum into a full-fledged multi-chain system (aka Internet of Blockchains). This multi-chain system is akin to other ones such as Polkadot, Cosmos, Avalanche etc with the advantages of Ethereum’s security, vibrant ecosystem and openness. Nothing will change for the existing ecosystem built on the Plasma-POS chain. With Polygon, new features are being built around the existing proven technology to expand the ability to cater to diverse needs from the developer ecosystem. Polygon will continue to develop the core technology so that it can scale to a larger ecosystem. The $MATIC token will continue to exist and will play an increasingly important role, securing the system and enabling governance. Офіційний вебсайт: https://polygon.technology/ Whitepaper: https://polygon.technology/lightpaper-polygon.pdf Купити MATIC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Polygon (MATIC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Polygon (MATIC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 260,07M $ 260,07M $ 260,07M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,46B $ 1,46B $ 1,46B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,78B $ 1,78B $ 1,78B Історичний максимум: $ 2,92 $ 2,92 $ 2,92 Історичний мінімум: $ 0,00314376 $ 0,00314376 $ 0,00314376 Поточна ціна: $ 0,17814 $ 0,17814 $ 0,17814 Дізнайтеся більше про ціну Polygon (MATIC)

Токеноміка Polygon (MATIC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Polygon (MATIC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MATIC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MATIC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MATIC, досліджуйте ціну токена MATIC в реальному часі!

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