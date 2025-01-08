Ціна POLYGON MASCOT (POLY)
Поточна ціна POLYGON MASCOT (POLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.81K USD. Ціна POLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POLYGON MASCOT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.62 USD
- зміна ціни POLYGON MASCOT протягом дня — -8.46%
- циркуляційна пропозиція – 998.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POLYGON MASCOT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни POLYGON MASCOT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни POLYGON MASCOT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни POLYGON MASCOT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.46%
|30 днів
|$ 0
|-17.43%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін POLYGON MASCOT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.96%
-8.46%
-0.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We have launched $POLY the Polygon Mascot. X is full of mascots now, there was Lester from Litecoin that reached 160mil. And now there is poly the polygon mascot, we are a memecoin and we want to be the mascot of polygon on solana. All we want to do is keep increasing our exposure. We have been seen by polygon official handle. And they liked our tweet on our main official account. We are now starting to process listings starting for CG and CMC, after that our next goal is start finishing talks and get deals with tier 2 BitMart and Lbit Cexs. Crypto X has already posted about us and we are lining up more KOLs to keep increasing our reach.
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