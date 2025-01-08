Сьогоднішня ціна POLYGON MASCOT (POLY)

Поточна ціна POLYGON MASCOT (POLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.81K USD. Ціна POLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності POLYGON MASCOT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.62 USD

- зміна ціни POLYGON MASCOT протягом дня — -8.46%

- циркуляційна пропозиція – 998.83M USD

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