Ціна Polygon (MATIC)
Поточна ціна Polygon (MATIC) сьогодні становить 0.493922 USD з ринковою капіталізацією $ 955.13M USD. Ціна MATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polygon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.18M USD
- зміна ціни Polygon протягом дня — +2.68%
- циркуляційна пропозиція – 1.93B USD
Отримуйте оновлення цін MATIC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MATIC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polygon до USD становила $ +0.01288073.
За останні 30 днів зміна ціни Polygon до USD становила $ -0.0553573453.
За останні 60 днів зміна ціни Polygon до USD становила $ +0.2534205119.
За останні 90 днів зміна ціни Polygon до USD становила $ +0.07079009628347985.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01288073
|+2.68%
|30 днів
|$ -0.0553573453
|-11.20%
|60 днів
|$ +0.2534205119
|+51.31%
|90 днів
|$ +0.07079009628347985
|+16.73%
Останній аналіз цін Polygon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.74%
+2.68%
+11.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polygon (Previously Matic Network) is the first well-structured, easy-to-use platform for Ethereum scaling and infrastructure development. Its core component is Polygon SDK, a modular, flexible framework that supports building multiple types of applications. Using Polygon, one can create Optimistic Rollup chains, ZK Rollup chains, stand alone chains or any other kind of infra required by the developer. Polygon effectively transforms Ethereum into a full-fledged multi-chain system (aka Internet of Blockchains). This multi-chain system is akin to other ones such as Polkadot, Cosmos, Avalanche etc with the advantages of Ethereum’s security, vibrant ecosystem and openness. Nothing will change for the existing ecosystem built on the Plasma-POS chain. With Polygon, new features are being built around the existing proven technology to expand the ability to cater to diverse needs from the developer ecosystem. Polygon will continue to develop the core technology so that it can scale to a larger ecosystem. The $MATIC token will continue to exist and will play an increasingly important role, securing the system and enabling governance.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MATIC до AUD
A$0.7902752
|1 MATIC до GBP
￡0.39019838
|1 MATIC до EUR
€0.4692259
|1 MATIC до USD
$0.493922
|1 MATIC до MYR
RM2.20783134
|1 MATIC до TRY
₺17.3860544
|1 MATIC до JPY
¥77.9408916
|1 MATIC до RUB
₽51.50124694
|1 MATIC до INR
₹42.22045256
|1 MATIC до IDR
Rp7,966.48275566
|1 MATIC до PHP
₱28.68205054
|1 MATIC до EGP
￡E.25.12087292
|1 MATIC до BRL
R$3.05737718
|1 MATIC до CAD
C$0.70630846
|1 MATIC до BDT
৳59.03849666
|1 MATIC до NGN
₦764.58137756
|1 MATIC до UAH
₴20.72496712
|1 MATIC до VES
Bs25.190022
|1 MATIC до PKR
Rs137.50294558
|1 MATIC до KZT
₸258.59780232
|1 MATIC до THB
฿16.793348
|1 MATIC до TWD
NT$16.21545926
|1 MATIC до CHF
Fr0.4445298
|1 MATIC до HKD
HK$3.83283472
|1 MATIC до MAD
.د.م4.98367298