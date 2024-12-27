Сьогоднішня ціна Polygon (MATIC)

Поточна ціна Polygon (MATIC) сьогодні становить 0.493922 USD з ринковою капіталізацією $ 955.13M USD. Ціна MATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polygon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.18M USD

- зміна ціни Polygon протягом дня — +2.68%

- циркуляційна пропозиція – 1.93B USD

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